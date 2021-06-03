Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM Марий Эл в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с французской энергомашиностроительной компанией Schneider Electric, сообщает пресс-служба регионального правительств. Документ подписали глава республики Александр Евстифеев и президент компании в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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Компания совместно с республикой планирует развитие промышленного потенциала региона и реализацию инвестиционных проектов, а также расширение межрегиональных и международных связей в промышленности.

Также запланирована модернизация завода электроустановочных изделий «Потенциал» (Козьмодемьянск), который с 2008 года входит в структуру французской компании.

Глава Марий Эл гарантировал постоянное содействие и финансовую защищенность инвесторам, которые реализуют проекты на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Марий Эл. компания Яндекс и «Волгатех» (Поволжский государственный технологический университет) заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, планируется развитие программ общего и дополнительного образования для школьников и студентов, повышение квалификации преподавателей и осуществление профессиональной переподготовки в сфере IT.

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