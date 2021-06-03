Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Марий Эл. компания Яндекс и «Волгатех» (Поволжский государственный технологический университет) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава республики Александр Евстифеев, генеральный директор компании в России Елена Бунина и ректор вуза Игорь Петухов.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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Согласно документу, планируется развитие программ общего и дополнительного образования для школьников и студентов, повышение квалификации преподавателей и осуществление профессиональной переподготовки в сфере IT.

Так, на базе «Волгатеха» в сентябре планируется бесплатные курсы по промышленному программированию для школьников 8−10 классов — Яндекс.Лицей. Студенты вуза получат доступ к курсам Яндекса на различных образовательных платформах. Также намечены совместные научно-исследовательские работы, конференции, лекции и семинары.

«Сегодня на повестке всех IT-компаний находится создание экосистемы цифровых сервисов. Волгатех, обладая широким спектром компетенций по разработке, внедрению и сопровождению новых IT-продуктов, выступит в качестве проводника цифровых сервисов в Марий Эл. Являясь партнером Яндекса, мы поддерживаем миссию компании — помогать людям в достижении их целей», — отметил ректор ПГТУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе второго дня ПМЭФ Марий Эл и Пензенская область заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает сохранение и расширение двусторонних связей в экономической, научно-технической, а также культурной сферах деятельности.

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