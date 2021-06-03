Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Администрация Тамбовской области договорилась о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Документ подписали сегодня, 3 июня, на Петербургском экономическом форуме глава региона Александр Никитин и руководитель центра Константин Калинин.

Tambov.gov.ru Подписание соглашения

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Соглашение предусматривает сотрудничество в информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Тамбовской области. В рамках взаимодействия на территории региона планируется проведение экспертно-аналитических работ и мониторинг реализации проектов стратегического планирования, в том числе национальных проектов и государственных программ по тематике экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития.

Сотрудничество также направлено на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе и привлечение инвестиций в приоритетные направления развития. Планируется совместная разработка предложений по созданию институтов и формированию инструментов научно-технического и социально-экономического развития Тамбовской области.

Кроме того, предусмотрено взаимодействие с Центром управления регионом, который помогает упростить коммуникацию населения с органами власти.

Аналитический центр также будет оказывать поддержку по вопросам продвижения инновационных технологий в условиях модернизации экономики, при подготовке документов стратегического планирования Тамбовской области. Помимо этого, предусмотрено обеспечение информационно-аналитического и консультационного сопровождения участия региона в федеральных проектах в сферах экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития.