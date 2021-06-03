Санкт-Петербург, , 20:06 — REGNUM Цифровой рубль в перспективе сможет использоваться для уплаты налогов. Об этом заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин в интервью изданию «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, в казначействе не исключают, что с помощью цифрового рубля смогут осуществляться «определённые расчёты с государством».

«Не исключаем возможности уплаты налогов и, соответственно, обеспечения финансирования из федерального бюджета, из бюджетов субъектов в виде этой новой формы денег», — сказал Артюхин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов заявил, выступая на ПМЭФ, что цифровой рубль может со временем заменить наличные деньги.

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