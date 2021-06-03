Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с председателем правления «Роснано» Сергеем Куликовым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Мордовии

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Стороны обсудили вопросы реализации совместных региональных проектов и дальнейшей работы.

Также на встрече рассматривались вопросы необходимости доступа к защищенному рынку кабельной продукции в системе госзакупок, важности создания в Саранске полного цикла производства, поскольку преформы для вытяжки оптоволокна первый и единственный в России завод по производству оптического волокна пока закупает за рубежом. Уточняется, что после окончания строительства последней очереди завод АО «Оптиковолоконные системы» выйдет на мощность 10 млн км волокна в год.

Были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области комплексной модернизации систем городского освещения, обеспечения безопасности на объектах промышленности и инфраструктуры, совместной разработки системы интеллектуального транспорта, модернизации объектов здравоохранения, новых технологий при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй день работы форумы Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

Документ предполагает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5. Соглашение направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач.

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