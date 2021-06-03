Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM Правительство Мордовии и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили врио главы республики Артем Здунов и исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

Пресс-служба правительства Мордовии

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Документ предполагает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5. Соглашение направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач.

«Для нас любая инициатива по расширению рынка сбыта — это позитивное событие. Быть представленными на полках магазинов такого крупного торгового оператора, пройти сертификацию и контроль качества — важно для любого производителя… Отмечу, что у X5 Retail Group действует очень хорошая корпоративная программа поддержки социально незащищенных слоев населения, реализация которой на территории республики также предусмотрена в нашем соглашении», — заявил руководитель региона.

В свою очередь Шехтерман отметил, что Мордовия является для компании крупным партнером. В республике работают около 80 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», в них представлена продукция 25 местных производителей, которая частично уже выводится на федеральный рынок.

До конца года на территории республики появятся около десяти новых магазинов, также запланировано создание автоматизированного логистического комплекса сети.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне делегация республики, которую возглавил Артем Здунов, начала работать на ПМЭФ-2021. Также в состав делегации вошли представители финансово-экономического блока правительства.