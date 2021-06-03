Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM В Москве структура занятости является одной из ключевых проблем, сообщил 3 июня мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он отметил, что в крупном городе многие направления экономики не развиваются, другие имеют пределы.

«Одна из главных проблем сегодня — структура экономики, структура рабочих мест. А что развивать в Москве? Ну, хорошо, промзоны не развиваем, заводы не развиваем, металлургические комбинаты не развиваем. Что развиваем-то? У торговли есть свои границы, тем более она переходит в онлайн. Ну, хорошо, перестала торговля развиваться — услуги. А какие услуги? А в каких количествах? Тоже не бесконечно. А что тогда?» — рассказал о задачах, которые стоят перед городской властью, Собянин.

Мэр задался вопросом, каким образом можно «почувствовать экономику нового времени». По его мнению, эти задачи чрезвычайно интересны.

«Важно не ошибиться в стратегии развития», — заключил Собянин.