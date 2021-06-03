Тверь, , 18:02 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо» подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подписи под документом также поставили глава Ростуризма Зарина Догузова, руководители регионов-участников проекта.

Тверская область войдёт в проект «Большое Золотое кольцо» России Пресс-служба правительства Тверской области

«В масштабный межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо» включены новые участники — четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа», — считает Игорь Руденя.

Подписание соглашения о сотрудничестве по развитию проекта «Большое Золотое кольцо» отвечает задаче, поставленной президентом России в Послании Федеральному Собранию по расширению Золотого кольца. Создание нового туристического продукта, в том числе с участием Тверской области, ведется в рамках «перезагрузки» маршрута по совместной инициативе Федерального агентства по туризму и правительства Тверской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

В настоящее время в «Золотое кольцо» входят восемь городов из пяти регионов России — Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо помимо Тверской включены Калужская, Рязанская и Тульская области. На данный момент совместная работа по созданию в рамках Большого Золотого кольца новых маршрутов ведется Тверской областью с властями Московской и Ярославской областей. В числе новых направлений — «Верхняя Волга», которое включает древние города северо-восточной Руси Тверь, Кашин, Калязин, Рыбинск и Ярославль. Также планируется маршрут по духовным центрам России — городам Сергиеву Посаду и Калязину.

Тверской губернатор Игорь Руденя считает, что с перезагрузкой «Золотого кольца» развитие внутреннего туризма получит дополнительный импульс. Это также даст возможность регионам в рамках реализации нового национального проекта в сфере туризма обеспечить привлечение качественного турпотока, развитие инфраструктуры, бизнеса и экономики, создание новых рабочих мест.

На ПМЭФ-2019 Тверская область заключила соглашение о развитии межрегионального туристического маршрута «Государева дорога». Брендовый маршрут объединяет туристические локации четырех регионов — это более 100 музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры. В Тверской области туры включают посещение достопримечательностей Завидово, Твери, Торжка и Вышнего Волочка.