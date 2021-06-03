Москва, , 18:01 — REGNUM Цифровой рубль может со временем практически полностью заменить наличные деньги. Об этом заявил 3 июня первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

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«Мы считаем, что это третья форма денег, которая будет один к одному обмениваться с первой и второй формой», — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Швецов добавил, что отношение граждан к наличным меняется в том числе на фоне пандемии коронавируса.

«Опять же: спасибо пандемии, бумага — это инфекция. Есть выражение «грязные деньги», так вот теперь мы получили ещё и заразные», — отметил он.

Зампред ЦБ отметил, что «это, наверное, отходящая технология, которая либо обслуживает «серый» бизнес, либо используется когда нет альтернативы».

«Сейчас открытие интернета развивается, гаджеты идут в народ. Россия одна из лидеров в этом направлении. Поэтому есть технология, которая позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями», — сказал Швецов.

Тем не менее он отметил, что переходные период может быть долгим. «Во-первых, «серая» экономика быстро никуда не денется, а во-вторых, есть ментальные преграды», — сказал замруководителя ЦБ.