Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Россия всегда согласовывает с ООН вопросы по Центрально-Африканской Республике, в том числе связанные с поставкой вооружений. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил 3 июня на полях ПМЭФ.

Богданова спросили, входил ли вопрос о возможных поставках в ЦАР российского вооружения в повестку его встречи с премьер-министром ЦАР Фирменом Нгребадой. Дипломат напомнил, что со стороны Совета безопасности ООН есть ограничения.

«Поэтому мы всегда с большим уважением относимся, всегда согласовываем то, что положено», — сказал Богданов РИА Новости.

В 2019 году Россия поставила в ЦАР две партии оружия: автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки. Поставки были безвозмездными, Москва согласовала их с Совбезом ООН.

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