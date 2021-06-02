Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх граждан РФ.

«Нет. Наши инструктора же там работают по просьбе руководства и структур правительственных и военных суверенного независимого государства — Центрально-Африканской Республики», — сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских военных инструкторов.

Российские военные специалисты погибли в результате подрыва машины на мине. Вместе с ними погибли двое местных полицейских.

Инструкторы оказывали помощь местным силовикам, которые защищают от незаконных вооруженных формирований жизненно важную дорогу, ведущую из Камеруна в столицу ЦАР город Банги.