Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 13:15 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх граждан РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских военных инструкторов.
Российские военные специалисты погибли в результате подрыва машины на мине. Вместе с ними погибли двое местных полицейских.
Инструкторы оказывали помощь местным силовикам, которые защищают от незаконных вооруженных формирований жизненно важную дорогу, ведущую из Камеруна в столицу ЦАР город Банги.