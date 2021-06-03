Вторая очередь «Пулково» упрочит позиции аэропорта в России и Европе
Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Смольный заключил соглашение с одним из ключевых партнеров Санкт-Петербурга — управляющей компанией ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — по строительству второй очереди международного аэропорта «Пулково». Объем инвестиций во вторую очередь развития аэропорта превысит 40 млрд рублей. Документ был подписан 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Отметим, что аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Реализация соглашения позволит петербургской воздушной гавани укрепить свои позиции как современного международного хаба и обеспечить рост пассажиропотока с учетом будущего восстановления после ожидаемой отмены ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.
В рамках проекта планируется создание новой аэропортовой инфраструктуры, а также варианты обеспечения транспортной доступности аэропорта.
С 29 апреля 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. Общий объем инвестиций в развитие аэропорта в период с 2010 по 2015 год включительно составил 1,2 млрд евро. Были построены и сданы в эксплуатацию: новый международный пассажирский терминал площадью 145 тыс. кв. м, пассажирский и грузовой перроны, гостиница и бизнес-центр на привокзальной площади, комплекс автостоянок и прочие объекты инфраструктуры аэропорта, а также реконструировано здание АВК «Пулково-1». В состав акционеров консорциума «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ» и Суверенный фонд Катара.