Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Смольный и банк ВТБ подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение, предусматривающее развитие сферы здравоохранения Санкт-Петербурга. В первую очередь, в городе на Неве с помощью инвестора будет построена новая инфекционная больница на 770 коек.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2021

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заключили соглашение о создании и эксплуатации новой инфекционной больницы на основании частной концессионной инициативы (государственно-частного партнерства).

Проектируемая больница ориентировочной площадью в 240 000 кв. метров будет представлять собой многопрофильный комплекс с круглосуточным оказанием специализированной медицинской помощи. Общий объем планируемых инвестиций составит более 30 млрд рублей.

Напомним, в Петербурге сейчас на двух площадках работает единственная клиническая инфекционная больница им. Боткина. Мощность основного нового корпуса больницы с марта 2020 года целиком задействована для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.