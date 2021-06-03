Москва, 3 июня, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Уже с 1 июня для граждан России, которые прибывают в Турцию, власти страны упростили правила въезда. Как сообщает авиакомпания Turkish Airlines, теперь российским гражданам с прививкой от коронавирусной инфекции не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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При этом те, кто не прошёл вакцинацию, могут въехать со справкой об экспресс-тесте на антитела после перенесённого заболевания COVID-19.

«Привитые туристы (в том числе вакциной «Спутник V») больше не должны предъявлять справку с ПЦР-тестом, как это было ранее, — разъяснили в компании. — Теперь потребуется только сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Или справка о наличии антител после коронавируса, перенесённого в течение последних шести месяцев».

Кроме того, для въезда в страну также понадобится заполнить специальную анкету, без неё просто не пустят на борт самолёта. Также в авиакомпании напомнили, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией в этой стране. При этом ограничение авиасообщения с Турцией было ранее введено с 15 мая по 1 июня из-за новой вспышки COVID-19, а число рейсов уменьшено до двух в неделю на взаимной основе.

По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, туристы из России могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию уже к июлю текущего года.