Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Два субъекта РФ — Северная Осетия и Новосибирская область — подписали соглашение о сотрудничестве. Оно было заключено в рамках проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге международного экономического форума. Подписи под документом поставили врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Комментируя заключение долгосрочного сотрудничества Сергей Меняйло заявил, что оно открывает широкие перспективы для обоих регионов. Особенно это скажется на сфере образования, считает глава РСО-Алании, так как Новосибирская область является продвинутым регионом в этой области, а Северная Осетия находится на пятом месте в России по числу лиц с высшим образованием на тысячу человек.

«Наша задача — поднимать уровень этого образования. Хочу отметить, что подписанный сегодня документ — это не рамочное соглашение, а задел на вполне конкретную работу. Сразу после форума будем планировать форматы взаимодействия, обмен опытом», — заявил Сергей Меняйло.