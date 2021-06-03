Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM В рамках ПМЭФ-2021 власти Петербурга 3 июня подписали о создании до конца 2023 года Центра разработки информационных технологий и инноваций JetBrains. В этот проект будет вложено не менее 6,5 млрд рублей.

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«Проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, построить в Санкт-Петербурге современный архитектурный объект без вложения бюджетных средств и благоустроить прилегающую набережную в Приморском районе», — прокомментировал вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Центр разработки JetBrains будет объединен с уже построенным и эксплуатируемым зданием компании. Образование единого кампуса Центра разработки в сфере информационных технологий и инноваций позволит усилить позиции компании в отрасли. Срок реализации — 2024 год.