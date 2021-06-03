Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет очное участие в Петербургском международном экономическом форме в пятницу, 4 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, мероприятия форума проходят в комбинированном формате. Глава государства планирует очно участвовать на пленарной сессии форума 4 июня.

Сегодня, 3 мая, Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания нескольких крупных соглашений, в том числе меморандума по проекту разработки платинового месторождения в Красноярском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербургском международном экономическом форуме планирует принять участие эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.

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