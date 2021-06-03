Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве и долгосрочном взаимодействии по вопросам развития цифровой экономики на территории региона. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов. Подробности 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Правительство Иркутской области и «ВымпелКом» подписали соглашение о развитии цифровой экономики региона

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«Цифровизация общества и, прежде всего, государственного сектора становится успешной платформой для комфортного взаимодействия государства и граждан, повышения прозрачности и эффективности экономики, устранения цифрового неравенства, обеспечения отдаленных и малонаселенных пунктов Иркутской области услугами мобильной связи и доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Внедрение цифровых проектов сегодня является одним из важнейших вопросов социально-экономического развития для любой территории. Цифровые перемены будут работать на улучшение качества жизни людей и на повышение инвестиционной привлекательности региона. Цифровизация, современные технологии позволят жителям городов и поселков области чувствовать себя более комфортно и экономить время при получении огромного количества услуг», — сказал Игорь Кобзев.

Соглашением предусмотрены мероприятия, направленные на развитие на территории региона новых информационно-телекоммуникационных технологий и элементов интеллектуальной системы управления городской инфраструктурой («умный город»); использование технологии анализа данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности граждан; применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры; развитие на территории Иркутской области информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов в области связи.

Глава Приангарья обсудил с директором по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» вопросы, направленные на цифровизацию экономики и социальной сферы на территории Иркутской области, планы по цифровой трансформации региона и по обеспечению отдаленных и малочисленных населенных пунктов услугами связи.

«Программа «Цифровая экономика» очень важна как для страны, в целом, так и для каждого региона, в частности. Мы, как большой инфраструктурный оператор, создаем и гарантируем базовый уровень оказания сервисов для реализации программы.

Предоставляем каналы связи, облачное хранилище, дата-центр, в котором хранится и обрабатывается вся информация. В нашем портфеле есть разные кейсы: в сфере безопасности, туризма, культуры, образования, ЖКХ», — отметил Александр Шведов.

Как сообщало ИА REGNUM, деловая программа ПМЭФ-2021 состоит из более чем 130 экспертных дискуссий по различным направлениям экономики, часть спикеров будет принимать в них участие посредством видеосвязи. В рамках форума объявят результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.