Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 13:48 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволяет найти решение экономических проблем, Сирия на нём ищет выход из американских санкций. Об этом сирийский посол в Москве Рияд Хаддад сообщил 3 июня журналистам на форуме.
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«В первую очередь те экономические санкции, которые американцы используют против многих стран, мы ищем выхода из этих санкций на этом форуме», — пояснил Хаддад.
Он сообщил, что Россия и Сирия подпишут в рамках форума несколько экономических соглашений. Так, 3 июня ожидается подписание соглашения в сфере рыболовства.
Москва постоянно оказывает Дамаску помощь, добавил дипломат.