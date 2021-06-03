Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) позволяет найти решение экономических проблем, Сирия на нём ищет выход из американских санкций. Об этом сирийский посол в Москве Рияд Хаддад сообщил 3 июня журналистам на форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«В первую очередь те экономические санкции, которые американцы используют против многих стран, мы ищем выхода из этих санкций на этом форуме», — пояснил Хаддад.

Он сообщил, что Россия и Сирия подпишут в рамках форума несколько экономических соглашений. Так, 3 июня ожидается подписание соглашения в сфере рыболовства.

Москва постоянно оказывает Дамаску помощь, добавил дипломат.