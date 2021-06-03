Москва, , 13:30 — REGNUM Сегодня, 3 июня, криптовалютный рынок подает надежды на подрыв ожиданий скептиков, рассчитывающих на продолжение негативной динамики в ближайшие дни-недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Верхняя граница сходящегося треугольника не остановила подъем курса биткоина (+5%), который к полудню предпринимает усилия по преодолению психологического уровня в $39 000.

Тем самым появились предпосылки для роста к вершинам предыдущих импульсов модели к $40 800 и $42 500 c 200-дневной скользящей средней, что при удачном стечении обстоятельств можно будет трактовать как разворот.

Однако торопиться с выводами пока преждевременно. Не исключено, что медведи готовят «бычью ловушку» и к концу дня курс BTC провалиться под верхнюю грань треугольника, вернув «шортам» актуальность. Новостной фон ведь за сутки принципиально не изменился.

Google снимает с августа запрет на публикацию рекламы биткоин-бирж и кошельков, однако он будет распространяться только на зарегистрированный в FinCEN и OCC бизнес.

Глава последнего ведомства не исключил пересмотра принятых решений его предшественником Брайаном Бруксом, который разрешил банкам взаимодействовать с криптовалютами, а криптостартапам получать лицензии банков. А это будет серьезный удар по перспективам скоро принятия криптовалют в целом.

Свою лепту в глобальную кампанию по критике биткоина внесли чиновники Турции и России. В Fidelity Investments присоединились к хору голосов тех, кто ждет окончательной капитуляции быков, прежде чем криптовалюты вернутся на траекторию роста.

Из позитивных новостей можно отметить разве что стартующую завтра в Майами крупнейшую конференцию Bitcoin 2021, на которой многие компании могут озвучить далекоидущие планы.

Как например, интеграцию майнинга в антивирусное ПО (Norton), электромобили (Daymak), кошельков в телефоны (OnePlus) или запуск платформы для институциональных инвесторов (Standard Chartered). Но это все реализуют позднее, пока фокус на другом. На регулировании в США.

3 июня продолжают хорошо выглядеть альткоины. Лучшую динамику показывают вчерашние лидеры — Polkadot (+16,4%) c Kusama (+18%), Binance Coin (+10%) и Dogecoin (+8?5%), только место Stellar Lumens (+2%) занял Solana (+16%) DOGE продолжает отыгрывать листинг на Coinbase Pro, где торгуют институционалы. Ethereum прибавляет 6,5%», — пояснил эксперт.

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