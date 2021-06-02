Москва, , 09:48 — REGNUM Сегодня, 2 июня, криптовалютный рынок продолжает готовиться к завершению фазы консолидации, которая, исходя из сократившейся волатильности, может состояться на выходных (5−6 июня), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«По-прежнему на графике биткоина доминирующим сценарием выступает пробой нижней грани треугольника и снижение котировок к минимумам от 19 мая ($30 000) после финального подскока наверх с превышением вершины от 1 июня ($37 900).

Поведение рынка 2 июня этому не противоречит. Энтузиазм покупателей после разворота в ночь на 30 мая угас и лишь новости об интеграции Coinbase платежной карты в Apple Pay (пока для резидентов США) после того, как она была доступна в Google Play вызвала пусть и краткосрочную, но бурную реакцию.

В остальном — преобладание продаж, которые погрузили котировки ниже нейтральной отметки. Среди основных альткоинов в плюсе лишь Polkadot c Kusama, Stellar Lumens, Binance Coin и Dogecoin.

Последний прибавляет свыше 10%, при этом здесь не замешан Илон Маск без которого успех токена трудно представить, — просто актив добавлен в листинг Coinbase Pro, где торгуют институционалы.

Накануне стало известно о том, что крупным европейским инвесторам станут доступны ETP (аналоги ETF) на криптовалюты на площадках Euronext (Париж, Амстердам) и Aquis (Лондон), что расширит их географию после Германии, Швейцарии и Вене.

Старый свет не может конкурировать с США по объемам, тем не менее динамика роста провайдеров подобных инвестиционных продуктов не может не впечатлять, однако рынок эта новость вовсе не впечатлила.

Он мог сфокусироваться больше на статье в FT, где высказывалась мысль о том, что американская SEC вопреки чаяниям о смене позиции с приходом «прогрессивного» Гэри Генслера не скоро сделает доступным ETF, что открыло бы этот рынок цифровых валют для широкого круга инвесторов.

Краткосрочно-среднесрочно рынок смотрит вниз. В JP Morgan на основании емкости рынка и волатильности первой криптовалюты в сравнении с золотом ждут $145 000, но после майской коррекции не видят другого варианта кроме падения ниже $30 000.

Создатель модели S 2 °F тем временем остается ей верен и просто напоминает о том, что «рост не идет по прямой». Иными словами, будьте готовы к таким поворотам судьбы и будете вознаграждены. S 2 °F предполагает, что до 2024 года цена поднимется к $288 000», — пояснил эксперт.

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