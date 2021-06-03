Москва, , 12:54 — REGNUM Правительство РФ принимало решения о регулировании цен, и министр финансов РФ Антон Силуанов не может об этом не знать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал спор Силуанова с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая выступила против административного регулирования цен. Министр финансов России, в свою очередь, сказал, что административного регулирования цен в РФ нет.

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«Силуанов отрицает реальность, потому что психологическая интервенция, словесная интервенция — это такая же интервенция, как товарная. И иногда она даже бывает более эффективной. Когда участников рынка запугивают, подают им сигналы, и они начинают думать, что, пожалуй, не стоит дальше повышать цены. Тем более что государство принимало решения, насколько я могу судить. И правительство принимало решения. И Силуанов как член правительства не может об этом не знать, — сказал Делягин. — Но он почему-то делает вид, что не понимает русского языка. А Набиуллина художественно делает вид, что рост цен вызван произволом монополий. Или она забыла свои же слова о том, что цены растут, так как у людей слишком много денег?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что в России нет административного регулирования цен, государство применяет рыночные механизмы.

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