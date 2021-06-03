Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Общий объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры города воинской славы Кронштадта составит 8 миллиардов рублей. Об этом заявили на ПМЭФ 3 июня в ходе подписания протокола о реализации мероприятий по созданию в Кронштадте новых объектов транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид с теплохода на форт «Александр I»

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За счет бюджета Петербурга будут построены шесть объектов улично-дорожной сети, за счет бюджета РФ проведут реконструкцию развязки с КАД на Комплексе защитных сооружений (дамбе).

«В Кронштадте реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Результатом нашего сотрудничества станет снижение нагрузки на дороги острова, к улично-дорожной сети будет подключена новая застройка. Появятся дополнительные въезды в историческую часть города», — сказал губернатор Александр Беглов.

Как напоминают в Смольном, в рамках проекта «Остров фортов» в 2020 году был открыт музейно-исторический парк с «Аллеей героев». В июле 2021 года откроют вторую очередь парка. Идет подготовка к строительству Музея военно-морской славы, инженерно-инновационного центра, лицея, отеля. Планируется создать гавань для яхт и катеров, отреставрировать кронштадтские форты. Всего до 2025 года в Кронштадте появится 32 новых объекта.

Протокол о транспортном будущем Кронштадта подписали Александр Беглов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу.