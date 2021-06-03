Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают транспортную отрасль как приоритетную для города, как важнейшее конкурентное преимущество региона, и намерены с помощью инвесторов реализовать целый ряд масштабных инфраструктурных проектов в транспортной сфере, сообщили 3 июня на ПМЭФ-2021 губернатор Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов на ПМЭФ-2021

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«В последний год мы готовили проекты развития города как крупнейшего транспортного узла. Мы понимали, что после смягчения ограничений транспортные инвестпроекты будут восстанавливаться одними из первых», — заявил Беглов в ходе панельной дискуссии «Транспортный каркас экономики».

Важнейшим для города проектом является строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Ее первый этап станет возведение Витебской развязки, для связи ЗСД с будущей ШМСД, в рамках соглашения с концессионерами Западного скоростного диаметра. Общий объем инвестиций в развязку составит 39 млрд рублей. Общий объем инвестиций в ШМСД, включая строительство нового моста через Неву — более 180 млрд рублей.

Кроме того, в сфере рельсового транспорта город представляет на ПМЭФ-2021 проект скоростного трамвая на линии «Купчино — Шушары — Славянка». Протяженность ветки составит 21 км, объем инвестиций — порядка 25 млрд рублей.

С помощью федеральных инфраструктурных кредитов в Петербурге рассчитывают ускорить строительство новых станций метрополитена, второго-четвертого этапов ШМСД, магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе, второго этапа реконструкции Зеленогорского шоссе, развитие улично-дорожной сети Кронштадта, обновление инфраструктуры ГУП «Горэлектротранс».

Для Петербургского метрополитена с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется за десять лет закупить 950 вагонов за 129 млрд рублей у петербургских производителей.

«Особое внимание нужно уделить общественному транспорту. Потому что сколько бы город ни строил дорог и развязок, их все равно не хватит, если ориентироваться на индивидуальный транспорт. Развитие удобного общественного транспорта позволит ликвидировать пробки и создаст условия для комфортного передвижения по такому мегаполису, как Санкт-Петербург», — подытожил Александр Беглов.