Москва, , 12:08 — REGNUM Россия входит в число стран, где школьное питание организовано лучше всего. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 3 июня, выступая на Комитете по всемирной продовольственной безопасности.

По её словам, отечественный бизнес обеспечил проведение Центром McKinsey исследования, которое показало, как система организации школьного питания в России выглядит на фоне других стран.

«Оказалось, что очень неплохо. Система организации школьного питания у нас одна из лучших в мире», — сказала Попова и добавила, что одним из ориентиров для РФ сегодня является финский опыт.

Проблемы в питании школьников связаны не со школой, а с тем, как ребёнок питается дома, с его вкусовыми пристрастиями, далёкими от здорового питания. Так, дети едят блюда из круп, картофеля и муки, а овощи каждый день употребляют только 40% из них. Другая проблема — регулярное потребление продукции с высоким содержанием сахара, то есть сладостей, сладких напитков и выпечки, отметила она.

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