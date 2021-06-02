Москва, , 11:51 — REGNUM Значительная часть питания в школах не съедается, а выбрасывается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Средний показатель несъедаемой школьниками пищи, самый лучший по стране на начало учебного года составлял 15%, а в среднем и в худших регионах — 80%», заявила Попова.

«Благодаря совместной работе, которую мы проводим с родительским сообществом, и совместным мерам за учебный год удалось сократить средние показатели объёмов несъедаемой детьми еды по завтрам в два раза. Но по обедам нам ещё много придётся сделать», — указала она.