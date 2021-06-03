Москва, 3 июня 2021, 11:13 — REGNUM России необходимо развивать железные дороги в восточном направлении к странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил 3 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском экономическом форуме.
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Среди ключевых задач в сфере транспорта, стоящих перед правительством, вице-премьер назвал «колоссальный» блок по развитию железных дорог.
«Мы видим большую работу, которую предстоит сделать в восточном направлении. <…> Мы должны на десятки миллионов тонн увеличить пропускную способность в сторону Тихого океана, в сторону стран Тихоокеанского региона», — сказал Хуснуллин.