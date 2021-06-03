Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Правительство России следит за ситуацией с наличием топливных ресурсов на внутреннем рынке и не видит опасности возникновения дефицита керосина этим летом. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, ежедневно Минэнерго проводит штаб по поводу наличия ресурсов, выполнения компаниями требований по обеспечению запасов соответствующих нефтепродуктов, в том числе керосина», — цитирует ТАСС слова заместителя председателя российского правительства.

Новак добавил, что правительством вместе с Федеральной антимонопольной службой даны рекомендации увеличить запасы авиакеросина с учётом летних отпусков и роста числа авиаперевозок.

«Поэтому мы здесь держим руку на контроле и не видим никаких сейчас проблем, которые могут наступить», — отметил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Минэнерго РФ заявили, что, несмотря на то, что цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском топливном рынке увеличиваются, дефицита и роста цен на топливо в летний период не будет. В ведомстве пояснили, что рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая.

При этом председатель совета директоров транспортной компании, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим уверен, что летом 2021 года стабильности на российском рынке топлива не будет. Так, несмотря на корректировку демпферного механизма за месяц, цена на бирже выросла на 8%, а это соответствует 70% наценки независимых АЗС, учитывая, что в цене топлива 75% — это акцизы и налоги. Поэтому, по его словам, многие российские регионы ждёт повышение стоимости не менее чем на 2−3 рубля, если в ближайшее время цена на бирже не снизится на 10%.