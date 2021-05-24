Москва, , 07:44 — REGNUM Российский топливный союз (РТС) обеспокоен сложившейся ситуацией на внутреннем топливном рынке. Речь идёт не только о росте цен выше уровня инфляции, но и о дефиците самого ходового на сегодняшний день бензина марки АИ-95. Об этом говорится в письме, которое глава РТС Евгений Аркуша направил в адрес заместителя председателя правительства РФ Александра Новака (есть в распоряжении редакции ИА REGNUM).

«С 14 декабря 2020 г. по 20 мая 2021 г. национальные биржевые индексы выросли по бензину АИ-92 на 20,8% (с 42 885 до 53 025 рублей за тонну), по бензину АИ-95 на 27,5% (с 45 121 до 57 564 рублей за тонну). Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,65% и 3,7% соответственно. На всём протяжении 2021 г. операторы розничного рынка работают в условиях диспаритета оптовых и розничных цен», — заявили в РТС.

По словам Евгения Аркуши, данная ситуация сложилась несмотря на то, что производства и отгрузки бензинов (по данным ЦДУ ТЭК) за последнее время выросли по сравнению с 2019 годом.

«Также выросли и объемы продаж бензинов на биржевых торгах. Таким образом, предпринятые Правительством РФ и регуляторами меры по стабилизации ситуации на рынке, такие, как увеличение нормативов продаж на бирже, корректировка базовой цены при расчёте демпфера, введение понятия равномерности и регулярности биржевых продаж и ряд других, направленных на повышение производства и увеличение биржевых продаж, конечно сыграли положительную роль. Однако, как показывают вышеприведённые цифры, роста оптовых цен, этих мер оказалось недостаточно», заявил глава РТС.

По словам Евгения Аркуши, рост оптовых цен даже на фоне роста показателей производства и отгрузок бензина на внутренний рынок в совокупности служит индикатором опережающего роста потребления бензинов на внутреннем рынке, что подтверждается и данными роста реализации в рознице.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых Правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10−20%.

Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95. Непринятие строчных мер По насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов», — сказано в заявлении Евгения Аркуши.

По его словам, РТС и представители ведущих нефтяных компаний неоднократно обосновали на совещании у вице-премьера, в Минэнерго, ФАС минимально необходимую для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат маржинальную доходность розничных продаж в размере 10−12% от розничной цены.

«К сожалению, весь этот год во всех регионах страны маржинальная доходность розничного бизнеса было существенно ниже, а в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири даже отрицательной», — подчеркнул глава РТС.

Чтобы не допустить дальнейший рост розничных цен Евгений Аркуша предлагает увеличить общий объем производства бензинов пятого класса с изменением пропорции производства марок АИ — 92 и АИ — 95 в соответствии с меняющимся спросом.

Также, по его словам, необходимо ввести временное ограничение экспорта бензина и продукции, используемой для его производства, сроком до 1 октября.

РТС предлагает реализовать и давно назревшие решение об увеличении норматива продаж бензинов в совместном приказе ФАС и Минэнерго до 15%.

Из других мер — распространить указанный норматив в отдельности на каждую марку бензина, продаваемого в ходе биржевых торгов и реализовать введённую в совместный приказ ФАС и Минэнерго и в постановление Правительства РФ от 29.04.2021 №669ПП норму, требующую не учитывать объемы, приобретённые третьими лицами безадресном режиме в интересах нефтяных компаний или аффилированных с ними лиц.

РТС не исключает, что придётся реализовать соглашение, аналогичное подписанному в 2018 году, с установлением максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, обеспечивающих необходимую маржинальность розничного рынка.

Напомним, 21 мая о том, что в России отсутствуют предпосылки для возникновения дефицита бензина, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Комментируя письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку, он отметил, что текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос.

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