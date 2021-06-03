Москва, , 11:17 — REGNUM Представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» прокомментировал возбуждение ещё двух уголовных дел, связанных с махинациями на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом стало известно 3 июня.

Госкорпорация оказывает содействие в расследовании новых нарушений при строительстве космодрома, сообщил представитель Роскосмоса РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых уголовных дела о махинациях на космодроме возбудило следственное управление СК по Амурской области. В одном деле фигурирует подрядчик, который получил 600 млн рублей за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива. Второе дело — о хищении почти 60 млн рублей путём предоставления подложных актов приёмки выполненных работ.

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