Москва, , 09:10 — REGNUM Два уголовных дела по махинациям на космодроме «Восточный» возбудило следственное управление СК России по Амурской области. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что в первом случае подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. из-за должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ).

Согласно предварительным данным следствия, 15 июня АО ЦЭНКИ и дирекция космодрома Восточный заключили государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», расположенном в ЗАТО Циолковский Амурской области. Спустя один месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со московской строительной компанией ООО «Респект-СМ» на общую сумму более 4 млрд руб.

При этом, согласно условиям сообщения, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить подрядчику 10% от стоимости контракта авансом, однако, превысив свои полномочия, он перечислило «Респект-СМ» 700 млн руб., в то время, как работы были выполнены только на 100 млн рублей.

После этого в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При этом отмечается, что оно может быть погашено так как центром была предоставлен банковская гарантия.

Во втором, связанном с космодромом «Восточный, уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оно касается аффилированной с «Респект-СМ» компании «Баваль», которая должна была выполнять работы на космодроме.

Как считает следствие, обеими компаниями в отделение Федерального казначейства, в котором у них были счета, представлялись подложные акты приемки выполненных работ, включая справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.

По данным документам компаниями было получено от казначейства 59,8 млн руб., которыми их должностные лица распорядились, как считают следователи, по собственному усмотрению.

При этом установлено, что компания «Баваль» на самом деле не выполняла никаких строительно-монтажные работ на указанном объекте, а компания «Респект-СМ», соответственно, не могла их принять.

Вместе с тем, отмечается, что в государственной корпорации «Роскосмос» отметили, что всяческим образом содействуют следствию и не вмешиваются в его работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля шестой арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение арбитража Амурской области по делу о строительстве космодрома «Восточный». Приостановка строительной деятельности подрядчика — ООО «ПСО «Казань» была отменена, но на смену этой санкции пришёл штраф в размере 100 тыс. рублей.