Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Москве ожидают представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру с визитом. Об этом 3 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Это (закон о СМИ-иноагентах) является ответной мерой, мы, кстати говоря, очень хотим эту тему обсудить с еврочиновниками. Мы ждем нового представителя ОБСЕ по свободе слова госпожу Рибейру в Москву, ей передано приглашение. Мы понимаем, что есть ковидные ограничения, но в любом формате с удовольствием эту тему обсудим», — заявила официальный представитель российского МИД.

Также она указала, что разговоров на сложные темы невозможно избегать и Россия таковых не боится.

При этом Захарова напомнила, что на протяжении последних четырех-пять лет МИД РФ направлял постпредству ЕС не менее двух нот, в которых просило предоставить информацию о том, каким образом в Евросоюзе происходит аккредитация иностранных журналистов, в частности российских.

«Регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда российских журналистов не пускают в страну или не дают аккредитацию», — добавила официальный представитель МИД РФ и утончила, что ответов от постпредства ЕС так и не было получено.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона в ближайшие дни попытается выстроить диалог с США по работе дипломатических учреждений.