Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Работы по строительству и реализации проекта «Северный поток — 2» не останавливались. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Что касается «Северного потока — 2», работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию», — сказал Новак.

Он выразил надежду на то, что «эта политика будет завершена в этом году».

Новак также подчеркнул, что точные сроки завершения строительства зависят от ряда факторов, в числе которых — технические и погодные. Вице-премьер отметил, что приблизительно осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам проекта.