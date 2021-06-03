Москва, 3 июня, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, сообщили в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

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Отмечается, что речь идет об одном виде нарушения правил — превышении установленной скорости движения.

Комплексы контроля средней скорости уже прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за нарушения правомерно согласно статье 12.9 КоАП, уточнили в ассоциации.

«На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%», — сообщили в «Око».

Напомним, ранее портал Autonews сообщил, что российские автомобилисты стали все чаще сталкиваться с новыми штрафами.

О таких штрафах чаще всего сообщают водители из столицы России, оставлявшие свои транспортные средства в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, которая обозначает такси. В случае, если автомобилист не заметил такой знак, его транспортное средство может быть эвакуировано, а сам он получит штраф в размере 3 тыс. рублей.

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