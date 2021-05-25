Москва, , 16:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения — как алкогольном, так и наркотическом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

«Анализ практики свидетельствует о росте числа подобных преступлений и неэффективности действующих санкций», — отметил полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко.

Повышенную ответственность повлечет управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже ранее наказанным за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, ужесточается ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти.

Эти преступления предлагается наказывать штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок, предполагается также исправительные работы.

Все эти уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из-за пьяного водителя, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе дискуссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила доработать законопроект ко второму чтению и запретить назначать наказание за вождение в пьяном виде ниже низшего предела.

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