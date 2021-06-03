Москва, , 09:46 — REGNUM В РЖД разрабатывают новый подвижной состав для высокоскоростных магистралей, который будет сопоставим с международными аналогами. Об этом 3 июля сообщал глава РЖД Олег Белозёров на Петербургском международном экономическом форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Он рассказал о создании инжинирингового центра «вместе с коллегами из Siemens и других организаций», который займётся разработкой подвижного состава следующего поколения.

«На сегодняшний момент — 330 км/ч. Нам нужен следующий этап, чтобы встать вровень. И в течение семи-восьми лет мы этот подвижной состав разработаем. Он будет наш, российский», — сказал Белозёров.