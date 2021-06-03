Токио, , 09:27 — REGNUM В результате аварийной посадки вертолёта ВВС США в южной префектуре Окинава никто не пострадал, в том числе нет данных и о пострадавших среди населения острова. Об этом 3 июня в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

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Он добавил, что также не было выявлено и каких-либо повреждений инфраструктуры. Однако Япония в связи с инцидентом сделала представление американской стороне.

«Мы сделали представление американской стороне с требованием обеспечить безопасность полетов военной авиации, выяснить причину инцидента и надлежащим образом предотвратить возникновение подобных случаев в будущем», — заявил представитель японского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт военно-воздушных сил США UH-1 с базы корпуса морской пехоты Футэмма совершил аварийную посадку на острове Цукэн на юге Японии.

Вертолёт сел в 120 метрах от жилых домов. На его борту находились пятеро членов экипажа. По предварительной версии, совершить экстренную посадку экипаж вынудили проблемы с двигателем. Пострадавших в результате инцидента не было.