Токио, , 03:26 — REGNUM Американский военный вертолет UH-1 экстренно сел в префектуре Окинава в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что вертолет сел в 120 метрах от жилых домов на острове Цукэн. На его борту находились пятеро членов экипажа. По предварительной версии, совершить экстренную посадку экипаж вынудили проблемы с двигателем. Пострадавших в результате инцидента не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая полицейский вертолет упал на севере Колумбии. В результате происшествия погибли пять человек. При этом причины крушения были неизвестны.