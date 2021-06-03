Москва, , 09:20 — REGNUM Посольство США в Москве не прияло письмо на имя президента и госсекретаря США Джо Байдена и Энтони Блинкена с прошением о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в Данбери, сообщает ТАСС.

Письмо направили жена дочь летчика. По словам супруги Виктории Ярошенко, уведомление о получении письма должно было прийти в понедельник, 31 мая.

«Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно», — сказала Виктории Ярошенко. Она отметила, что еще два письма направлено в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая адвокат Константина Ярошенко Алексей Тарасов сказал журналистам, что семья летчика направила Байдену письмо с прошением о помиловании.

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