Москва, , 05:10 — REGNUM Прошение о помиловании российского лётчика Константина Ярошенко направили его супруга и дочь в адрес президента США Джозефа Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом 30 мая сообщил журналистам адвокат лётчика Алексей Тарасов.

Письмо, подписанное супругой Ярошенко Викторией и его дочерью Екатериной было направлено из Ростова-на-Дону. Как уточнил адвокат, письмо не содержит никаких предложений об обмене. Родные российского лётчика в свободной форме, основываясь на «соображениях гуманитарного характера» просят о помиловании Ярошенко.

Тарасов отметил, что в письме указано, что российский лётчик страдает рядом заболеваний и у него нет возможности видеться с родными. Семья Ярошенко смогла приехать к нему всего дважды, в 2011 и в 2018 годах в связи с дороговизной билетов на перелёт в США, а также из-за трудностей с получением визы. Близкие лётчика надеются на добрую волю президента США Байдена.

Также Тарасов добавил, что в свете предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером есть надежда на то, что будет затронута тема с помилованием Ярошенко.

Напомним, российский лётчик Ярошенко был приговорён судом США в 2011 году к 20 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что защита лётчика Ярошенко намерена добиваться его досрочного освобождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Защита Ярошенко намерена добиваться его досрочного освобождения