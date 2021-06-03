Пекин, , 09:15 — REGNUM Россию не может погубить никто, кроме неё самой, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

Автор статьи назвал Россию и Китай великими державами и «нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними».

В материале отмечается, что Соединенные Штаты уже не могут ослабить ни Россию, ни Китай. Но и объединиться с РФ, по мнению автора, США не способны, поскольку у Вашингтона нет возможности расположить к себе Москву.

«Так называемый «союз с Россией в борьбе с Китаем» — это догадки … и не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал», — пишет автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Москве нет иллюзий относительно возможных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но сам факт такого разговора является важным.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча с президентом России Владимиром Путиным необходима его американскому коллеге для того, чтобы Вашингтон смог понять намерения Москвы.

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