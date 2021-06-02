Москва, , 10:19 — REGNUM В настоящее время ведется работа по содержательной стороне встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, однако о чем-то конкретном пока говорить преждевременно. Об этом 2 июня заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном», — сказал он в ответ на вопрос о том, возможно ли совместное заявление по итогам саммита Россия — США.

Также замглавы российского МИД уточнил, что на данный момент формат встречи лидеров двух стран не согласован.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча с президентом России Владимиром Путиным необходима его американскому коллеге Джо Байдену для того, чтобы Вашингтон смог понять намерения Москвы.