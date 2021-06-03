Токио, , 09:18 — REGNUM Токио заявил Москве протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Об этом 3 июня заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

«Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что российская сторона должна освободить судно и рыбаков, поскольку промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Напомним, 28 мая пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии и в ходе ее осмотра были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.

В свою очередь в МИД Японии заявили, что экипаж судна, которое было задержано Россией, ничего не нарушил: на момент задержания оно якобы находилось в исключительной экономической зоне Японии.

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