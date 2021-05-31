Токио, , 06:06 — REGNUM Судовладелец и капитан судна «Амур» официально обратились за помощью в генконсульство РФ в Саппоро. Об этом 31 мая сообщил журналистам генеральный консул Сергей Марин.

Отмечается, что разбирательства по ЧП со столкновением траулера «Амур» с японской рыболовецкой шхуной завершены, документы касательно инцидента переданы в прокуратуру. Решение ожидается на предстоящей неделе.

Капитан и судовладелец обратились за консульской помощью, им оказывается всесторонняя поддержка. Марин уточнил, что все показания по делу были даны российскими гражданами на добровольной основе, их правовой статус не изменился, они не задержаны. Жалоб со стороны экипажа судна не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский траулер «Амур», столкнувшийся с японским судном, на добровольной основе принял решение остаться в порту Момбэцу в Японии до конца расследования инцидента.

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