Вашингтон, , 02:36 — REGNUM В США частично возобновили работу предприятия пострадавшей от кибератаки мясоперерабатывающей компании JBS. Об этом со ссылкой на источники 2 июня сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, к вечеру 2 июня в штатном режиме заработало предприятие JBS в городе Грили (штат Колорадо). Частично заработали предприятия компании в штатах Висконсин, Техас и Небраска. В Канаде полностью восстановлена деятельность всех комбинатов JBS в провинции Альберта. Отмечается, что к 3 июня должны заработать предприятия компании в штате Пенсильвания.

Напомним, 30 мая кибератака на IT-системы вынудила американскую компанию JBS — крупнейшего мирового поставщика мяса — приостановить производство. В JBS допустили, что вредоносное программное обеспечение поступило от организации, предположительно находящейся в России.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия оперативно рассмотрит обращение США из-за кибератаки на мясоперерабатывающее предприятие JBS, если таковое поступит. Но в настоящее время в Кремле информацией о возможных организаторах нападения не располагают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению пресс-службы мясоперерабатывающей компании JBS, большая часть её пострадавших от кибератаки предприятий восстановит свою работу уже 2 июня.

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