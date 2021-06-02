Москва, , 13:37 — REGNUM Россия оперативно рассмотрит обращение США из-за кибератаки на мясоперерабатывающее предприятие JBS, если таковое поступит. В Кремле информацией о возможных организаторах нападения не располагают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июня журналистам.

«Мне ничего об этом неизвестно», — ответил Песков на вопрос о том, кто может стоять за хакерской атакой.

Он добавил, что определённые контакты с США происходят по дипломатическим каналам. Если от американской стороны поступят какие-то обращения, их «достаточно оперативно» рассмотрят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кибератака на IT-системы вынудила американскую компанию JBS — крупнейшего мирового поставщика мяса — приостановить производство. В JBS допустили, что вредоносное программное обеспечение поступило от организации, предположительно находящейся в России.

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