Йошкар-Ола, , 20:57 — REGNUM Вопрос реформирования общественного транспорта в Марий Эл об обсудили в ходе встречи глава республики Александр Евстифеев и заместитель председателя Государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Олег Говорун. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам замглавы госкорпорации, комплексное решение актуальных вопросов, касающихся работы общественного транспорта, в первую очередь направлено на грамотное планирование и позволит обновить автопарк, наладить эффективную деятельность единого оператора с использованием цифровой платформы.

«У нас в портфеле — успешно реализуемые проекты модернизации систем городского общественного транспорта, которые позволили повысить комфорт, безопасность перевозок, сделать прозрачной и удобной систему платежей», — рассказал Говорун.

Он отметил, что такие системы уже работают в Тверской и Пермской областях. Так, по итогам реализации проекта в Тверской области почти на четверть сократилось количество ДТП с участием общественного транспорта, в 3 раза снижен объем вредных выбросов, соблюдение расписания с 10−20% выросло до 96%, значительно сократилось время в пути для пассажиров. Автопарк Твери и Перми пополнился 870 автобусами.

Евстифеев по итогам встречи заявил, что достигнута договоренность о разработке комплексной реформы общественного транспорта в регионе с участием ВЭБ.РФ.

ИА REGNUM напоминает, в Йошкар-Оле функционирует единственное пассажирское транспортное предприятие МП «Троллейбусный транспорт». Автоперевозки по городу осуществляют частные транспортные компании.

Летом стало известно, что обсуждается вопрос строительства нового автовокзала в Йошкар-Оле.

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