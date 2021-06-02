Минск, , 17:46 — REGNUM Министерство финансов Белоруссии сообщает о получении $500 млн в эквиваленте — второй части российского государственного кредита. Таким образом, Белоруссия получила $1 млрд финансовой помощи от России.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 г., 2 июня 2021 г. на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США», — сказано в сообщении, опубликованном 2 июня на сайте белорусского минфина.

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Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко обратился к России за финансовой помощью. Правительство РФ выделило кредит в размере $1 млрд (в эквиваленте). Он предоставлялся равными частями в российских рублях. Получение кредита помогло правительству Белоруссии погасить задолженность перед «Газпромом».

Кроме того, в октябре 2020 года Россия предоставила Белоруссии кредит в размере $500 млн по линии ЕФСР. В настоящее время рассматривается вопрос о выкупе Россией резко упавших в цене долговых обязательств правительства Белоруссии (евробондов).