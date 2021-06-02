Москва, , 15:40 — REGNUM Первомайский районный суд города Краснодара в среду удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации.

«Европейская служба внешних связей на регулярной основе предпринимает попытки вмешаться во внутренние дела нашей страны и подтверждает стремление ЕС поддерживать действующие против России организации». Такими словами член Комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Елена Афанасьева прокомментировала требования Внешнеполитической службы ЕС освободить Андрея Пивоварова.

Напомним, во вторник, 1 июня представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с призывом отпустить задержанного по подозрению в осуществлении деятельности нежелательной организации и позволил себе комментарии в адрес российских законов, нацеленных на защиту суверенитета нашей страны.

«Подобные высказывания недопустимы и являются попыткой оказать давление на российские правоохранительные органы. Не менее возмутительна оценка иностранным официальным лицом действующего российского законодательства», — подчеркнула Елена Афанасьева.

«Заявление Петера Стано, который в последнее время неоднократно попадал в поле зрения Комиссии, в очередной раз указывает на связь Запада с организациями, нацеленными на подрыв конституционного строя нашей страны», — заключила член Комиссии.

Читайте ранее на ИА REGNUM: Песков прокомментировал задержание Гудкова и Пивоварова; СКР: Пивоваров планировал скрываться от следствия в Грузии