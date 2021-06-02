Краснодар, , 14:51 — REGNUM Задержанный бывший координатор объявившей о самороспуске организации «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) Алексей Пивоваров пытался вылететь в Польши, а затем скрываться от следствия в Грузии. Об этом сообщил следователь по уголовному делу в ходе заседания суда в Краснодаре по выбору оппозиционеру меры пресечения.

«(Пивоваров) приобрел авиабилет на рейс с целью вылета на территорию Польши, в последующем планировал скрыться на территории Грузии, где у него открыт расчетный счет в банке», — цитирует ТАСС следователя.

Как сообщало ИА REGNUM, после задержания в аэропорту «Пулково» Пивоваров был доставлен на предварительный допрос в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в его петербургской квартире ночью прошел обыск. После его поместили в СИЗО для последующего этапирования в Краснодар. По данным СМИ, Пивоваров был снят с самолета, готовившегося вылететь в Польшу. Сам активист заявил, что решил отдохнуть после роспуска упомянутой организации, о котором он объявил 27 мая.

Инкриминируемое ему преступление, по версии следствия, было совершено еще в августе 2020 года, когда Пивоваров, являясь участником организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации.